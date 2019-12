Kostenpflichtiger Inhalt: Traurige Nachricht aus dem Zoo : Braunbärin Ulla-Sophie ist tot

Im Sommer hat Ulla-Sophie noch ihrer Lieblingsbeschäftigung gefrönt: Baden und Essen. Zuletzt hat sie nicht mehr selbstständig essen können.

Neunkirchen Im hohen Alter von 40 Jahren wurde sie am Montag von ihren Leiden erlöst.

Eigentlich möchte man im Zoo jetzt gerne einfach nur frohen Mutes sein und sich voll und ganz auf den am Freitag beginnenden Weihnachtsmarkt konzentrieren und freuen. Doch ein Ereignis dämpft die Freude des Zooteams. Die Braunbärendame Ulla-Sophie lebt nicht mehr. Am Montagmorgen entschied man sich dazu, die alte Dame von ihren Leiden zu erlösen. „Auch, wenn solche Ereignisse dazu gehören, so schmerzt es trotzdem“, erzählt ein hörbar bewegter Zoodirektor Norbert Frisch der SZ am Telefon.

Dabei hat Ulla-Sophie ein stattliches Alter erreicht. Mit knapp 40 Jahren lag sie fast zehn Jahre über dem, was ein Braunbär normalerweise zu erwarten hat. „Das war schon ein Wahnsinnsalter“, sagt Fritsch. Für ihn hat Ulla-Sophie zum Inventar gehört, war sie doch bereits hier, als er seinen Posten als Zoodirektor im Jahr 2001 antrat. Mitte der 90er Jahre ist sie hier eingezogen. Kam direkt aus Paris nach Neunkirchen, wo sie mit dem zehn Jahre jüngeren Lars zusammenzog. Und auch, wenn Braunbären Einzelgänger sind, so haben die beiden doch ihren Spaß miteinander gehabt. Fritsch erinnert sich: „Im Frühjahr haben sie früher immer Ringkämpfchen gemacht. Da Lars um einiges größer war, hat er sich auf den Hintern gesetzt und so kleiner gemacht. Sophie hingegen hat sich gestreckt und so haben sie all die Jahre ‚geneipst’.“ Die letzten Jahre allerdings, da hatte Sophie dazu keine Lust mehr. Die da schon ältere Dame wollte lieber ihre Ruhe haben.

Mit dem Umzug ins neue Freigehege im Jahr 2014 hat die zugewanderte Pariserin die neuen Annehmlichkeiten in vollen Zügen genossen. 2500 Quadratmeter, rausgehen, wann immer man Lust dazu hat: Das hat ihr gut gefallen. Ausgiebige Bäder in den beiden Pools waren ihre liebste Beschäftigung. Und wenn dann, wenn es richtig heiß war, noch die Eisbomben serviert wurden, dann konnte man sich einbilden, sie lächeln zu sehen.

Dabei war die Ulla-Sophie alles andere als ein Kuschelbär. Viel couragierter als Lars, hat sie Neuerungen immer neugierig angenommen. „Sie war immer flotter und interessierter als er“, erinnert sich Fritsch. Und blitzschnell sei sie gewesen. Bis zu vier Zentner hat die Ulla-Sophie auf die Waage gebracht. Zuletzt allerdings waren es gerade mal noch drei. Dabei war Essen früher eine ihre liebsten Beschäftigungen, erzählt Fritsch. Die letzten Wochen habe sie Demenzerscheinungen gehabt. Zum Schluss hat sie selbst ihr geliebtes Essen nicht mehr angerührt. Inzwischen weiß man: Das zentrale Nervensystem war angegriffen. „Als sie selbstständig nicht mehr essen wollte, da mussten wir sie von ihrem Leiden erlösen“, sagt Fritsch. Am Montagmorgen war es dann so weit.

Das komplett Zooteam verdaut schwer am Tod von Braunbärin Sophie. „Wir sind alle sehr traurig“, heißt es auf der Facebook-Seite. Was aber das Team und den Zoodirektor tröstet: „Sie ist sehr, sehr alt geworden und hat es hier noch richtig schön gehabt und die neue Anlage wirklich so richtig genossen.“

Neugierig und völlig ohne Angst, so war die Braunbärin Ulla-Sophie. Hier erkundet sie im Jahr 2014 das neu eröffnete Freigehege.