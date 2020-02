Kostenpflichtiger Inhalt: Das Angebot hat sich gewandelt : Das Ziel: Die Bibliothek als Dritter Raum

Blick in die Stadtbibliothek im KULT.Kulturzentrum Neunkirchen. Foto: Jennifer Weyland

Neunkirchen Bibliotheken sind längst mehr als Ausleihstationen. Das gilt auch für die Stadtbibliothek Neunkirchen. Eine Bilanz.

Es läuft gut in der Stadtbibliothek Neunkirchen. Unterm Strich ist Leiterin Gabriele Essler zufrieden. Allerdings: Es dürfte auch gerne hier und da ein bisschen mehr sein. Die gute Nachricht ist: Die Zugriffe auf die virtuellen Medien sind um 55 Prozent gestiegen, und auch das Fernleihangebot für Sach- und Fachliteratur hat sich um mehr als ein Drittel erhöht. Eine leichte Erhöhung meldet die Bilanz auch bei den Besuchen: In 2019 waren das exakt 57 687. Einen leichten Anstieg gibt es auch bei den physischen Medien. Mit 13 Prozent liegt die Aktualisierungsrate – also der Austausch veralteter Medien gegen neue – gut, denn, so erklärt Essler, die „fachlich empfohlene Kennziffer“ liegt bei zehn Prozent. Somit liegt Neunkirchen leicht über dem, was als Minimum empfohlen wird. Insgesamt können die Besucher der Stadtbilbiothek Neunkirchen und ihrer beiden Zweigstellen in Wiebelskirchen und Furpach auf 48 535 physische Medien zurückgreifen. Da die Stadtbibliothek seit geraumer Zeit auch im Verbund mit acht weiteren saarländischen Bibliotheken ist, erhöht sich die Zahl der im virtuellen Bestand angebotenen Medien auf insgesamt 28 969. Gut angenommen wird das Fernleihangebot für Sach- und Fachliteratur, hier ist ein Anstieg um 38 Prozent zu verzeichnen. Alles in allem also erfreuliche Ergebnisse.

Trotzdem: Essler würde gerne noch eine gute Schippe drauf legen. Denn die Leiterin der Stadtbibliothek blickt immer auch über den Tellerrand hinaus. Dabei stellt sie fest: Vergleichbare Bibliotheken weisen in ihrer Bilanz eine weit höhere Nutzung des Medien- und Serviceangebotes auf. Um da mitzuhalten, müsse das vorhandene Angebot weiter ausgebaut werden, Neunkirchen bleibe dahinter noch weit zurück. „Der Ausbau betrifft nicht nur die Internetpräsenz und den Wlan-Zugang für die Kunden.“ Ausbau bedeute beispielsweise auch die quantitative und qualitative Weiterentwicklung der digitalen Medienbestände, weiß Essler. Wünschen würde sie sich außerdem die Schaffung von mehr Aufenthaltsqualität „durch den weiteren Ausbau der Stadtbibliothek zum Dritten Ort“. Die Bezeichnung Dritter Ort beinhaltet beispielsweise, dass man hier einen neutralen Ort hat, an dem sich jeder zu Hause fühlt, der einladend ist, ein informelles Zusammenkommen ermöglicht. Menschen kommen hier zusammen, um miteinander zu reden. Der Dritte Ort fördert die Gemeinschaft und das Gefühl der Zugehörigkeit. In Bezug auf Bibliotheken bedeutet dies: Hohe Auftenhaltsqualität, breites Lern- und Bildungsangebot, Raum fürs Arbeiten, Platz für Teamarbeit, anregende Atmosphäre, bequeme Arbeitsmöglichkeiten bis hin zu Liegen und Sofas. Wer noch mehr Details braucht: b-u-b.de/die-bibliothek-als-dritter-ort.

Info Öffnungszeiten und Zweigstellen Hauptstelle, KULT, Marienstraße, Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr. Tel.: (0 68 21) 202-470 (Verlängern), (0 68 21) 202-471 (Auskunft) Furpach, Grundschule Sebachstraße, Mittwoch 14 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 14 Uhr, Ferien Mittwoch 14 bis 17 Uhr. Telefon (0 68 21) 30 88 82 Wiebelskirchen, Wibilohaus, Dienstag und Freitag 14 bis 18 Uhr, Telefon (0 68 21) 179 92 97

Längst beschränkt sich die Aufgabe der Bibliotheken nicht mehr nur auf die Bereitstellung oder Vermittlung verschiedenster Medienbestände. „Ein breitgefächertes Angebot insgesondere im medienpädagogischen Bereich gehört ebenfalls zu den Kernaufgaben bibliothekischer Arbeit“, erklärt Essler. Und da braucht sich die Neunkircher Stadtbibliothek nicht zu verstecken. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 120 Veranstaltungen durchgeführt und organisiert. Im Vergleich: Noch in 2018 waren es 84. Genutzt wurden die Veranstaltungen von insgesamt 2561 kleinen und großen Besuchern. Wobei der Hauptschwerpunkt noch auf der Kinder- und Jugendarbeit liegt, vielfach in Zusammenarbeit oder in Kooperation mit orstansässigen Einrichtungen im Bildungs-, Sozial- oder kulturellen Bereich, mit Vereinen und Verbänden. Dabei Vorlesestunden, Autorenbegegnungen, Führungen. Das zentrale Jahresprojekt zum 50. Geburtstag des Kinderbuchs „Die kleine Raupe Nimmersatt“ (Eric Carle) von Jahrespraktikantin und Auszubildender als Workshop organisiert, wurde beispielsweise 16 Mal durchgeführt, erreichte 235 Kinder. Klassiker in diesem Bereich sind längst die Sommerleseolympiade, die Lesungen mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis oder den Lesedino ergänzt. Dabei geht es darum, in den sechs Wochen der Sommerferien sechs Bücher zu lesen. 44 Kinder und Jugendliche waren im vergangenen Jahr dabei.

Doch auch im Erwachsenenbereich ist man veranstaltungstechnisch aktiv: Einmal im Monat heißt es „Treffpunkt Bibliothek“ mit Lesungen (beispielsweise Angelika Lauriel und Dorothee Döring) und Vorträgen (beispielsweise Dr. Ingeborg Besch und Professorin Margit Reinhard-Hesedenz). Dazu kommen Kooperationsveranstaltungen mit Buchhandlung König, Kulturgesellschaft, Erwachsenenbildung, Künstlerkreis: Lesungen, Buchpräsentationen, Ausstellungen und mehr. Gemeinsam mit Kooperationspartnern ging es bereits zum zweiten Mal zur Frankfurter Buchmesse. Essler freut sich, wie gut das ankommt: „Die Nachfrage war größer als die verfügbaren Plätze im Reisebus.“

Gabriele Essler, Leiterin Stadtbibliothek. Foto: Annelie Scherschel-Freudenberger