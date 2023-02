Fastnacht in Habach : Neuer Herold für Habacher Fasend

Habacher Karnevalsverein Dta gäbt's nur ämo: Die Heroldsingers heizten den Saal auf​ Foto: Sibille Sandmayer

Habach „Habach is geil, is so megahammer geil!“ tönte es gut gelaunt von der Bühne des Bürgerhauses in Habach. Die erste Kappensitzung des Habacher Karnevalsvereins „Dat gibt’s nur ämo“ war restlos ausverkauft und das führte zu kuscheligen Temperaturen in dem kleinen Bürgerhaus.