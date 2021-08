Heimatkunde in Eppelborn : Heimatkundler legen Biografisches Lexikon auf

Eppelborner Heimatkundler haben ein biografisches Lexikon zusammengestellt. Foto: Merkel/Gemeinde Eppelborn Foto: Carolin Merkel/Gemeinde Eppelborn

Eppelborn Schon länger, erzählt Hans Günther Maas, hat er sich mit der Idee beschäftigt, ein Biografisches Lexikon für Eppelborn herauszugeben. „Wenn man so lange im Geschäft ist und so viele Menschen kennt, dann kommt da einiges an Material zusammen“, erklärte er im Rahmen der Buchpräsentation im Eppelborner Rathaus.