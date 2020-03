Kostenpflichtiger Inhalt: Spende für Elterninitiative krebskranker Kinder : Tannenbäume sorgen für leuchtende Augen

Bei der Spendenübergabe freuen sich (von links nach rechts): Oberarzt Thomas Krenn (Kinderonkologie), Christina und Jochen Haine mit Clara und Johann sowie Lena Singer (Elterninitiative). Foto: Rüdiger Kopp / UKS Homburg/Rüdiger Koop / UKS Homburg

Schwemlingen Bei ihrem Adventsmarkt in Schwemlingen hat ein Unternehmerpaar Geld für krebskranke Kinder gesammelt. Jetzt wurden 15 000 Euro übergeben.



Über eine Spende in Höhe von 15 000 Euro hat sich vor kurzem die Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland gefreut. Das Unternehmerehepaar Christina und Jochen Haine aus Schwemlingen übergab einen entsprechenden Scheck an Siegrid Singer (Elterninitiative) und Oberarzt Thomas Krenn (Kinderonkologie). Zusammengekommen ist das Geld unter anderem bei einem Weihnachtsbaumverkauf mit Adventsmarkt, den Christina und Jochen Haine seit vielen Jahren organisieren. Die Familie leitet die Firma Reifen Prinz in Schwemlingen.

Als Jochen Haine und seine Frau Christina – damals selbst betroffene Eltern – im Jahr 2012 auf die Idee kamen, die Arbeit der Elterninitiative und damit die Kinderkrebsstation der Uniklinik in Homburg zu unterstützen, ahnte wohl niemand, dass sich daraus einmal eine Veranstaltung entwickelt, die in der Merziger Vorweihnachtszeit nicht mehr aus dem Kalender wegzudenken ist. Was mit dem Verkauf von einigen selbst geschlagenen Tannenbäumen sowie Kaffee und Kuchen begann, ist mittlerweile zu einem richtigen Weihnachtsmarkt geworden. Der Verkauf der frischen Nordmanntannen aus regionalem Anbau steht dabei immer noch im Mittelpunkt.

So war es dann auch diesmal wieder am dritten Adventswochenende des abgelaufenen Jahres so weit; die Haines luden ein zum großen Weihnachtsbaumverkauf mit Adventsmarkt und viele Besucher strömten trotz kalt-nassem Winterwetter auf das Firmengelände von Reifen Prinz in Schwemlingen. Besonders fleißige Helfer waren auch diesmal wieder die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Schwemlingen/Weiler, die nicht nur für das leibliche Wohl sorgten, sondern auch beim Aussuchen und Verpacken der über 300 Tannenbäume kräftig mit anpackten. Für eine vorweihnachtliche Stimmung sorgten die Musiker des Schwemlinger Musikverein St. Hubertus.

„Selbst die politische Prominenz sucht sich mittlerweile ihren Weihnachtsbaum bei uns aus“, verrät der Veranstalter. So seien im vergangenen Jahr unter anderem Merzig-Waderns Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich, Ortsvorsteher Claus Linz, Frank Wagner (MdL) und Ministerpräsident Tobias Hans nebst Gattin zu Besuch auf dem Markt gewesen.

„Es steckt jedes Jahr sehr viel Arbeit in der Vorbereitung dieser Veranstaltung; aber es macht wirklich Spaß zu sehen, wie sehr wir von allen Seiten unterstützt werden. Das ist einfach toll“, erklärte Christina Haine während der Spendenübergabe in Homburg. Somit hat sich die Gesamt-Spendensumme durch die Aktionen der vergangenen Jahre auf rund 81 000 Euro hochgeschraubt, wie die Familie Haine stolz mitteilt.