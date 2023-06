Konzert Jennifer Junker aus Merzig hofft auf Durchbruch bei „Immer wieder sonntags“

Wer demnächst die Unterhaltungsshow „Immer wieder sonntags“ in der ARD einschaltet, wird eine junge Nachwuchskünstlerin aus Merzig kennen lernen. Die 29-jährige Jennifer Junker ist Popschlager-Sängerin und nimmt in diesem Jahr an der Sommerhitparade der Sendung teil. Bereits Anfang Mai hat sich die Merzigerin in der Sendung vorgestellt, wann genau sie tatsächlich in den Wettbewerb eintritt, steht noch nicht fest. Das wird später ausgelost, wie sie der SZ verrät. Sobald ihr Name ausgelost ist, tritt Jennifer Junker in der folgenden Sendung gegen einen Mitbewerber oder eine Mitbewerberin an. Mit ihren Anrufen entscheiden die Zuschauer dann über ein Weiterkommen.