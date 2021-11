Genuss-Rallye : Auf der Zielgeraden bei der Genuss-Rallye im Landkreis

Merzig-Wadern Die zweite Saarschleifenland Genuss-Rallye (1. September bis 30. November) geht in die letzte Runde. Noch bis Ende des Monats haben die Freunde regionaler Küche die Möglichkeit, in einem oder mehreren der zehn teilnehmenden Restaurants zu speisen und sich einen Nachweis in der Genuss-Rallye-Sammelkarte im Stempelpass abzuholen.