Kostenpflichtiger Inhalt: Naturnahes Waldgebiet : Merzig bekommt wieder einen Auwald

Sieht es so bald wieder am Saarufer aus? Ein Beispiel für einen naturnahen Auwald bei Alveslohe (Schleswig-Holstein). Foto: picture alliance / dpa/Angelika Warmuth

Merzig In der Uferzone der Saar sollen bei Besseringen sowie zwischen Hilbringen und Ballern naturnahe Waldflächen entstehen. Dies beschloss der Stadtrat auf Antrag der Grünen. Zudem sollen weitere potenzielle Standorte für Auwälder ermittelt werden.



Von Christian Beckinger

Die Stadt Merzig bekommt einen Auwald: Der Stadtrat billigte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig einen Antrag der Grünen-Fraktion, in dem die Schaffung eines solchen naturnahen Waldgebietes in der Uferzone der Saar vorgeschlagen wurde. Der künftige Auwald soll auf mehreren Teilflächen in den Gemarkungen von Besseringen, Ballern und Hilbringen mit einer Gesamtgröße von insgesamt 23 Hektar wachsen. Der Rat erweiterte den ursprünglichen Antrag der Grünen auf Initiative der CDU-Fraktion noch dahingehend, dass über die genannten Flächen hinaus alle potenziellen Standorte für Auwälder im Stadtgebiet ermittelt werden sollen.

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Klaus Borger hatte im Stadtrat den Vorschlag zur Schaffung eines solchen naturnahen Waldgebietes umfangreich begründet. So sei die Erhaltung und Entwicklung von Nasswäldern sowie der typischen natürlichen Lebensraumtypen am Rande von Fließgewässern eines der Ziele der Biodiversitätsstrategie des Landes. Dies geschehe auch deswegen, weil naturnahe Auen in Deutschland selten geworden seien, wie auch die Bundesregierung in ihrer „Naturschutzoffensive 2020“ feststelle: „Fast überall wurde den Flüssen ein enges Korsett angelegt, und die Funktionen der Auen wurden erheblich eingeschränkt“, zitiert der Grünen-Antrag aus dem Regierungspapier. Nur noch zehn Prozent der Flussauen seien ökologisch intakt. Jedoch seien Auen als „grüne Infrastruktur“ auch für die Hochwasservorsorge von entscheidender Bedeutung. „Es muss deutlich mehr getan werden, um die Auen als natürliche Räume zum Ausgleich von Wasserstandsschwankungen und als Lebensraum für viele seltene Tier- und Pflanzenarten sowie für Auwälder, die nur hier existieren können, zurückzugewinnen“, heißt es weiter von Seiten der Bundesregierung.

Diese Sichtweise und die Wertschätzung für Nass- und Auwälder wurde vom Grünen-Fraktionschef vorbehaltlos geteilt: „Diese Waldtypen haben wegen ihrer besonderen Dynamik und Wuchskraft eine besondere Bedeutung als CO 2 -Senke“, heißt es in dem Antrag der Fraktion. Zudem hätten sie „sehr positive Effekte“ auf die Artenvielfalt und das Lokalklima, „da Bach und Flusstäler durch ihre Topographie Frischluft- und Kaltluftschneisen darstellen“. Borger verwies darauf, dass Verwaltung und Stadtrat sich darauf verständigt hatten, dass im Zuge eines Bewaldungskonzeptes Grünflächen im städtischen Besitz wieder aufgeforstet werden sollen, um damit einen Beitrag zur CO 2 -Reduzierung zu leisten. Hierfür seien Auwälder geradezu prädestiniert, so der Grünen-Vertreter, „da sie mehrere positive Effekte geradezu ideal miteinander verbinden“. Aus Sicht der Grünen ist, um einen spürbaren ökologischen Effekt zu erzielen, allerdings eine Mindestgröße von 0,5 Hektar zusammenhängenden Waldgebietes erforderlich.

Die Grünen haben in den Saarwiesen rund um Merzig nun drei größere Flächen im Eigentum der Stadt Merzig ausgemacht, die sich für die Anlage eines Auwaldes eignen würden. Zum einen mehrere benachbarte Flurstücke in der Gemarkung Besseringen mit einer Gesamfläche von vier Hektar. Zum anderen Flächen auf der anderen Saarseite, links und rechts der Autobahn A8 zwischen Ballern und Hilbringen mit Teilgrößen von zwei Mal drei Hektar und ein Mal 13 Hektar. Daraus würde eine Gesamtgröße des künftigen Auwaldes von 23 Hektar resultieren.

Welche ökologische Bedeutung diese neue Waldfläche haben würde, umriss Klaus Borger so: „Diese 23 Hektar Auwald wären zukünftig in der Lage, eine Menge von zirka 300 Tonnen CO 2 im Jahr zu binden. Sie würden einen bedeutenden Beitrag zur Förderung der Biodiversität leisten und erheblich zur Reduzierung des Verkehrslärms als natürliche Lärmschutzwand beitragen.“ Ein Auwald würde auch aus touristischer Sicht einen besonderen Besuchermagneten darstellen, zeigte sich der Grünen-Vertreter überzeugt. Zudem würde eine solche Waldfläche die „durch landwirtschaftliche Monokulturen stark überformte Saaraue mit den Spazier- und Wanderwegen erheblich aufwerten“. Auch würde die Schaffung von Auwäldern auf Grund umfassender Zuschuss- und Förderprogramm für die Stadt selbst nur einen vergleichsweise geringen finanziellen Aufwand bedeuten.