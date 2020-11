Kostenpflichtiger Inhalt: Kritik aus dem Losheimer Rat : „Ideologische Verblendung“: CDU und SPD in Losheim kritisieren Harth

Stefan Palm Foto: Werner Krewer

Losheim am See Die Debatte um die Nordumfahrung Merzig sorgt innerhalb der Losheimer Kommunalpolitik für Zwist: Die beiden Fraktionen der CDU und SPD im Losheimer Gemeinderat distanzieren sich in einer gemeinsamen Erklärung von Äußerungen des Losheimer Bürgermeisters Helmuth Harth zur Nordumfahrung.