Kostenpflichtiger Inhalt: Statement des Rathauschefs : „Diese Umgehungsstraße ist sowohl verkehrlich als auch wirtschaftlich unsinnig“

Ein Ausbau der Bahnstrecke Losheim-Merzig nicht nur für die Museumsbahn würde aus Sicht von Losheims Bürgermeister Helmut Harth eine attraktive ÖPNV-Alternative für die Region schaffen. Foto: Ruppenthal

Losheim am See Losheims Bürgermeister Helmut Harth geht deutlich auf Distanz zur Nordumfahrung Merzig. Anders als andere Kommunalpolitiker im Kreis will er an dem umstrittenen Projekt nicht festhalten, sondern macht sich für Alternativen stark.