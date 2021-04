CDU-Prominenz aus dem Saarland gespalten : Hans warnte CDU-Vorstand vor Wahlschlappe mit Laschet

Zeigte sich äußerst skeptisch gegenüber einer Kandidatur von Armin Laschet: Tobias Hans. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Mit klaren Worten hat Saar-CDU-Chef Tobias Hans am Montagabend den Parteivorstand vor einer Festlegung auf Armin Laschet als Unions-Kanzlerkandidat gewarnt. Vergebens. Aber auch andere Saarländer äußerten sich in der Debatte.

Die Festlegung des CDU-Bundesvorstands auf Armin Laschet als Kanzlerkandidat ist am Montagabend offenbar gegen erhebliche Bedenken von CDU-Prominenz aus dem Saarland erfolgt. Nicht nur Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier aus dem Kreis Saarlouis positionierte sich nach Medieninformationen in der online geführten Debatte für CSU-Chef Markus Söder. Auch Saar-Ministerpräsident Tobias Hans bekräftigte seine Präferenz für den bayerischen Ministerpräsidenten. Dagegen warb die Püttlingerin Annegret Kramp-Karrenbauer vor dem Partei-Gremium nach den Berichten energisch für ihren erst vor wenigen Wochen gewählten Nachfolger im Amt des CDU-Vorsitzes.

Peter Almaier erinnert an Partei-Basis

Nach Informationen von Bild-Live machte Tobias Hans auf die aus seiner Sicht deutlich besseren Chancen von Söder bei der Bundestagwahl aufmerksam. Hans wurde mit Worten zitiert: „Ich habe lieber einen Kanzler der CSU als der Grünen.“ Das Stimmungsbild im Saarland sei klar für Söder. Mit ihm habe die Union die besten Chancen. Hans wandte sich den Informationen zufolge auch dagegen, die Entscheidung bereits am Montagabend in einer Abstimmung zu erzwingen. Es kam anders. Am Ende sprachen sich die gewählten Mitglieder des Gremium mit 31 Stimmen für Laschet als Kanzlerkandidat der Union aus, gegenüber neun für Söder und sechs Enthaltung.

Kramp-Karrenbauer für Laschet

Peter Altmaier hatte in der Sitzung zuvor den Bild-Informationen zufolge gemahnt, viele in der CDU würden enttäuscht sein, wenn Wahl nicht auf Söder falle - und damit der „Bundesvorstand genau das Gegenteil beschließt, was ihnen am Herzen liegt“. Außer Laschets Heimatverband NRW gebe es keinen anderen Landesverband, der wolle, dass Laschet kandidiere. Die CDU müsse in die Basis hineinhören. Wörtlich wird Altmaier mit dem Satz zitiert: „Im Bundesvorstand gewinnen wir nicht die Wahl allein.“