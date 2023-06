Neue SZ-Serie über Gehälter So viel Geld verdienen Polizisten im Saarland

Die Frage, was Polizistinnen und Polizisten im Saarland verdienen, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ein Blick in die Besoldungstabelle des Landes hilft nur bedingt. Denn die Bezüge der Polizisten setzen sich aus mehreren Bestandteilen zusammen: Grundgehalt, Familienzuschlag, allgemeine Stellenzulage, Polizeizulage, Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten und Zulage für Dienst zu wechselnden Zeiten.