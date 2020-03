Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Corona-Infektion eines Arztes : Homburger Kinderklinik nimmt wieder Patienten auf

Der Corona-Erreger Sars-CoV-2 (orange) breitet sich aus. Foto: dpa/Uncredited

Homburg Am Dienstagabend war ein kurzzeitiger Aufnahmestopp verhängt worden. Bis zum Mittag sollen weitere Test-Ergebnisse vorliegen.

Der Betrieb in der Kinderklinik des Homburger Universitätsklinikums läuft nach Bekanntwerden der Corona-Infektion bei einem Oberarzt (50) inzwischen wieder regulär. Am Dienstagabend war vorübergehend ein Aufnahme-Stopp verhängt worden, um Zeit für Hygiene-Schutzmaßnahmen und die Information der Mitarbeiter über den Fall zu gewinnen. Das bestätigte Gesundheits-Staatssekretär Stephan Kolling (CDU) der SZ am Mittwochmorgen.

Nach Kollings Angaben wurde am Dienstag auch diskutiert, die Kinderklinik am UKS komplett zu schließen. Der infizierte Arzt hatte dort am Sonntag und Montag noch gearbeitet. Wegen der Bedeutung der Kinderklinik, auch zur intensivmedizinischen Behandlung von krebskranken Kindern, habe man sich dagegen entschieden. „Es gibt keine Option, die Patienten nach Hause oder in andere Kliniken zu schicken“, sagte Kolling. Die Sicherheits- und Schutzmaßnahmen seien aber erhöht worden, um Ansteckungen zu verhindern.

Bis zum Mittag sollen weitere Test-Ergebnisse von Kontaktpersonen des Oberarztes, bei denen Abstriche genommen wurden, vorliegen. Zudem werden Mitarbeiter der Uniklinik heute bei Info-Veranstaltungen auf den neuesten Stand gebracht. Geplant sind außerdem eine Schaltkonferenz mit dem Robert-Koch-Institut sowie Sitzungen des Krisenstabes der Landesregierung.

Am Dienstagnachmittag war der Oberarzt der Kinderklinik positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Daraufhin wurden auch die Personen aus seinem engeren Umfeld in häusliche Quarantäne versetzt. Die Familienangehörigen des Arztes – Frau und Sohn – wurden ebenfalls getestet. Die Überprüfung ergab am späten Dienstagabend jedoch, dass sie sich nicht angesteckt haben. Die weiterführende Schule im Saarpfalz-Kreis, die der Sohn besucht, musste daher nicht geschlossen werden.