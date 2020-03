Kostenpflichtiger Inhalt: Kinderklinik in Homburg : Erster Corona-Kranker im Saarland ist Oberarzt

Der Corona-Erreger Sars-CoV-2 (orange) breitet sich aus. Foto: dpa/Uncredited

Homburg Der Arzt arbeitete noch bis Montag an der Homburger Kinderklinik. Auch sein Umfeld wurde isoliert.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des ersten Coronavirus-Falls im Saarland sind am Dienstagnachmittag die Personen aus dem engeren Umfeld des infizierten Mannes in häusliche Quarantäne versetzt worden. Bei dem Patienten handelt es sich um einen 50 Jahre alten Oberarzt der Kinderklinik am Homburger Universitätsklinikum (UKS), wie das Gesundheitsministerium und das UKS am Abend mitteilten.

Der Mann habe in den vergangenen Tagen grippeähnliche Symptome bei sich festgestellt, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU). Er soll sich am Freitag auf einem Ärztekongress in Frankfurt bei einem Arzt aus Berlin angesteckt haben. Gesundheitsamt und UKS arbeiten nun die detaillierte Liste von Kontaktpersonen ab, die der inzwischen isolierte Mediziner vorgelegt hat. Bei ihnen wurden Abstriche genommen. Erste Ergebnisse sollten in der Nacht vorliegen. Auch die Frau und der Sohn des Arztes sind in Quarantäne. Falls das Test-Ergebnis des Sohnes ebenfalls positiv ist, soll kurzfristig über eine Schließung der weiterführenden Schule, auf die er geht, entschieden werden.

„Unser Ziel ist, die Ausbreitung zu verhindern und einzudämmen“, sagte Bachmann. Sie warnte vor Panik und Hysterie und rief die Saarländer auf, die gleichen Hygiene-Maßnahmen zu beachten wie zur Vorbeugung einer Grippe.

Lesen Sie auch Bachmann warnt vor Panik : Die Landesregierung im Corona-Krisenmodus