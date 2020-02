Nach AfD-kritischen Facebook-Beitrag : Fall Maaß: Was jetzt genau geprüft wird

Fall Maaß: Was jetzt genau geprüft wird

Polizisten dürfen sich in Uniform nicht politisch betätigen, so steht es im Beamtengesetz. Gilt das auch für Gewerkschafts-Chefs? Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Dass der Dienstherr den GdP-Chef für seine Kritik an der AfD belangen wird, ist sehr unwahrscheinlich. Das Innenministerium sucht derzeit nach einer Lösung.

„Keinen Millimeter Raum für Zweifel“ wolle er daran lassen, dass die Landesregierung voll und ganz hinter dem Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), David Maaß, stehe, hatte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Sonntag versprochen: „Wir werden diesen Polizisten schützen und verteidigen, wo und wie immer nötig.“ Innenminister Klaus Bouillon (CDU) gab zu Protokoll: „Es schockiert mich, wenn eine Äußerung für gesellschaftliches Engagement, für Zusammenhalt und den demokratischen Rechtsstaat zu derart hasserfüllten Reaktionen führt.“

Da wirkte es zumindest erklärungsbedürftig, dass Bouillons Innenministerium kurze Zeit später eine Prüfung einleitete, ob Maaß mit seinem AfD-kritischen Facebook-Beitrag ein Dienstvergehen begangen hat. Der SPD-Politiker Jürgen Renner schimpfte, so sehe also der zugesagte „Schutz“ aus. Die SPD-Abgeordnete Petra Berg befand, die disziplinarrechtliche Prüfung konterkariere die parteiübergreifende Unterstützung für den GdP-Chef. Die AfD wolle Polizeibeamte einschüchtern und an ihrer „berechtigten Widerspruchspflicht“ hindern. „Von daher ist eine tagelange disziplinarrechtliche Prüfung das falsche Signal des Innenministers“, sagte Berg.