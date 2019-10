Saarbrücken/Luxemburg Radler im Saarland erhalten beim Radkauf zwar keinen Steuer-Rabatt wie Luxemburg, doch manche können das Dienstrad hierzulande leasen.

Seit rund einem Jahr gibt es die neuen roten Fahrradspuren auf der Wilhelm-Heinrich-Brücke in Saarbrücken. Sie werden mittlerweile gut genutzt, ansonsten aber fehlt es vielerorts im Saarland noch an gut ausgebauten Radwegen. Die Untersuchung „Mobilität in Deutschland 2017“ vom Bundesverkehrsministerium zeigt etwa, dass das Saarland das Bundesland ist, in dem der Fahrradanteil am gesamten Verkehrsaufkommen mit gerade drei Prozent am geringsten ist. In Saarbrücken ist außerdem längst nicht jeder Fahrradbesitzer. Laut einer Verkehrsbefragung der Stadt waren im Jahr 2010 in allen Saarbrücker Haushalten durchschnittlich 0,55 Räder pro Person vorhanden. Das ist deutlich weniger als der Bundesdurchschnitt, der bei 0,9 liegt.