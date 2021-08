Mehr Erneuerbare Energien : Wie sich der Energiemix in Luxemburg verändert

In Luxemburg boomen die Photovoltaikanlagen. Mehr als 8000 gibt es zurzeit bei unseren Nachbarn. Foto: obs/SBK

Luxemburg-Stadt/Tüntingen Der Anteil der Erneuerbaren Energien steigt in Luxemburg stetig, vor allem Photovoltaik liegt im Trend. Damit will das Land seinem Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 einen Schritt näher kommen. Doch ein großes Problem bleibt.

Damit es mit der Energiewende klappt, müssten sich auch die Bürger der Sache annehmen. „Die Genossenschaften sind eine sehr gute Gelegenheit, sich an der Energiewende zu beteiligen. Sie machen Stromherstellung zu einem demokratischen Prozess“, sagte Claude Turmes (Grüne), der luxemburgische Minister für Energie und Landesplanung, kürzlich bei der Einweihung einer Photovoltaik-Genossenschaft in Tüntingen, nordöstlich von der Hauptstadt. In den vergangenen Jahren ist die Zahl solcher Photovoltaikanlagen hinter der Grenze stark angestiegen. Laut dem luxemburgischen Regulierungsinstitut (ILR) gibt es im Land mittlerweile 8361 davon. Deren installierte Leistung stieg zwischen 2015 und 2020 um 61 Prozent auf 180 Megawatt. Viele Bürger interessieren sich für diese Photovoltaikanlagen. 2021 könnte die Marke von 200 Megawatt geknackt werden. Über den eigenen Verbrauch hinaus sehen sie darin auch eine Anlagemöglichkeit – in Zeiten, in denen ein Sparbuch bei der Bank nur bedingt hilfreich ist. Weil viele aber nicht über eine geeignet große Fläche verfügen, stellt der Staat immer mehr Dächer von öffentlichen Gebäuden Energie-Genossenschaften zur Verfügung. So auch in Tüntingen, wo die Solarpanels auf den Dächern des Bauhofes und der Feuerwehrkaserne angebracht wurden. 114 Menschen haben sich zusammengeschlossen, um 4180 Anteile à 100 Euro zu kaufen. Für die kommenden zwei Jahre plant das Energieministerium rund zehn neue Ausschreibungen für ähnliche Projekte im ganzen Land.

Im Land der Pendler sollen als Nächstes auch mehr Parkplätze für grünen Strom sorgen. Ende Mai präsentierte das Unternehmen Goodyear sein Projekt eines Photovoltaik-Carports. Dieser wird zurzeit auf seinem Testgelände in Colmar-Berg installiert und besteht aus 1500 Solarmodulen, die einen Parkplatz von rund 4000 Quadratmetern bedecken. „Mit einer Jahresproduktion von 657 500 kWh wird der Carport der erste in Luxemburg in dieser Größenordnung sein und genug Energie für die Versorgung einer Reihe von Haushalten erzeugen“, teilte Goodyear mit. Ein zweites ähnliches Projekt will das Unternehmen im kommenden Jahr starten. Mit beiden Projekten strebt Goodyear eine Stromproduktion an, die den Bedarf von 1200 luxemburgischen Haushalten decken könnte.

Ziel: CO2-Neutralität bis 2050

Luxemburg hat sich zum Ziel gesetzt, die CO 2 -Neutralität bis 2050 erreicht zu haben. In den vergangenen zehn Jahren konnte das Großherzogtum den Anteil an fossilen Energiequellen von 52 auf 30 Prozent deutlich senken, wie ein Bericht des Statistikamtes Statec zeigt. In dem Zeitraum verringerte sich auch der Anteil an Atomstrom im luxemburgischen Energiemix und sank von 23 auf zehn Prozent. Bei den Erneuerbaren Energien hingegen ging die Kurve steil nach oben – von 21 auf 59 Prozent. Neben den Solaranlagen stellen in Luxemburg auch Windräder, Biomasse-Anlagen und Wasserkraftwerke Strom her. Auch wenn die Luxemburger immer mehr grünen Strom nutzen, wird das Land vermutlich nie allein seinen Verbrauch decken können. „Wir dürfen das eingeschränkte nationale Potenzial aufgrund der Größe des luxemburgischen Staatsgebietes nicht außer Acht lassen“, schreibt das Energieministerium. „Deshalb spielen die Energieverbunde mit unseren Nachbarländern so wie die Kooperation im Bereich der Erneuerbaren Energien auf europäischer Ebene eine Schlüsselrolle.“

Abhängigkeit vom Ausland