Parlamentswahl in Frankreich : LePen-Erfolge im Grenzgebiet: Das Saarland muss eine klare Haltung vertreten

Wie wird sich die Parlamentswahl direkt an der Grenze auswirken? Foto: dpa/Kay Nietfeld

Nach der Parlamentswahl in Frankreich wird die saarländische Politik überlegen müssen, wie sie mit Mandatsträgern vom Rassemblement National in direkter Grenznähe umgeht – nicht mehr nur theoretisch, sondern jetzt in der Praxis.