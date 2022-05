Reisezeit wird deutlich länger : Ärger für Bahnreisende: Schnellzugverbindung nach Paris fällt im August teilweise aus

An sechs Wochenenden während der saarländischen Schulferien gibt es Bausstellen auf der Schnellzugstrecke. Foto: dpa/Marijan Murat

Saarbrücken/Paris Pünktlich zu Beginn der Sommerferien im Saarland nimmt die Deutsche Bahn Bauarbeiten auf der Schnellstrecke nach Paris auf. Wer trotzdem von Saarbrücken aus in die französische Hauptstadt fahren will, muss an Wochenenden mit einer langen Anreise rechnen.