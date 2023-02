Politiker und ihre Masken : Mal schief, mal mit Löchern - und manchmal gar nicht

Analyse Berlin Die Maske ist gefallen, jetzt auch im Fernverkehr. Bald ist sie wohl ganz weg. Das Tragen des Schutzes bereitete freilich so manchem Politiker einige Probleme. Mal hing die Maske schief, mal hatte sie Löcher - und manchmal fehlte sie ganz.

Adieu, Maske. In ganz Deutschland können öffentliche Verkehrsmittel wieder ohne genutzt werden. Nun hoffen viele in der Politik aufs freiwillige Tragen. Freilich kamen Politiker selbst nicht immer mit dem Mund-Nase-Schutz klar; mancher versuchte sogar, mit ihm zu dealen. Eine unvollständige Übersicht der Masken-Fehltritte in den letzten drei Jahren.