Steigende Corona-Zahlen : Neue Debatte um Maskenpflicht in Schulen und am Arbeitsplatz

Geht es nach Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, müssen Schüler künftig in Corona-Risikogebieten vermehrt Maske tragen. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Nürnberg/Saarbrücken Bayerns Regierungschef Söder fordert strengere Corona-Regeln, die bundesweit gelten. Im Saarland will man erst einmal abwarten.

Unter dem Eindruck rasant gestiegener Corona-Zahlen hat CSU-Chef Markus Söder eine bundesweit einheitliche Maskenpflicht für Regionen mit vielen Neuinfektionen verlangt – in Schulen, auf öffentlichen Plätzen und auch am Arbeitsplatz. Zudem rief der bayerische Ministerpräsident dazu auf, dem Bund mehr Rechte im Kampf gegen das Virus zu übertragen – derzeit geht ihm vieles nicht schnell und effektiv genug. „Ich bin ein überzeugter Föderalist, aber ich glaube, dass der Föderalismus zunehmend an seine Grenze stößt“, sagte er am Montag. Der Bund müsse, bevor es vielleicht ein neues Infektionsschutzgesetz gebe, mit „Bundesverordnungen“ agieren können.

CSU-Chef Markus Söder will dem Bund mehr Rechte im Kampf gegen Corona übertragen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Kritik an Söder kam unter anderem von Linksfraktionschef Dietmar Bartsch. „Markus Söder treibt jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf“, sagte Bartsch. Er warf dem CSU-Chef vor, Corona als Bühne zu missbrauchen und Angst zu verbreiten. „Seine Politik hat immer die Kanzlerkandidatur im Blick, was in dieser Situation unverantwortlich ist.“ FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki nannte Söder im SZ-Interview eine „traurige Figur“. „Er hat die schlechtesten Corona-Zahlen zu verantworten und muss jetzt auf andere einprügeln, damit er von seinem miserablen Management ablenken kann.“

Die Regeln für eine bundesweite „allgemeine Maskenpflicht“ sollten nach Vorstellung Söders so aussehen: Bei mehr als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen soll eine Maskenpflicht auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen und in Schulen gelten, in Grundschulen und Horten ab der Marke 50. Und: Söder forderte bei einem Warnwert von 35 eine bundesweite Maskenpflicht auch am Arbeitsplatz, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können.

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) befürwortet eine bundesweit vergleichbare Vorgehensweise. Foto: BeckerBredel

Die Saar-Regierung äußerte sich zurückhaltend zum Söder-Vorstoß für eine strengere Maskenpflicht. Die saarländische Rechtsverordnung sei gerade erst an die Infektionslage angepasst worden, teilte Regierungssprecher Alexander Zeyer mit. „Wir werden nach zehn bis 14 Tagen ihre Wirkung auf das Infektionsgeschehen bewerten. Danach entscheiden wir über Lockerungen oder auch weitere Verschärfungen.“ Grundsätzlich befürworte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) eine bundesweit vergleichbare Vorgehensweise.