Fotostrecke Suff, Rassismus, Prügel – die größten Skandale der Dschungelcamp-Geschichte

Homophobie und Frauenfeindlichkeit: Magier Vincent Raven sorgte 2012 im Dschungelcamp mit mehreren Äußerungen für Kopfschütteln. In der sechsten Staffel attestierte er Frauen, sie wären ungeeignet für Chefposten. Die abwertende Begründung: Frauen würden in dieser Position würden „anfangen zu spinnen“. Auch bei der Farbauswahl für Männern-Outfits legte sich der Magier, der in „The next Uri Geller Show“ Bekanntheit erlangte, fest: Das vermeintlich starke Geschlecht dürfte kein Rot tragen, das sei eine „Tuntenfarbe” und ein „Schwuchtelfummel”.