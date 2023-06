DFB Sportbuzzer: Khedira und Wolf sollen Bierhoff-Erbe antreten

Man befinde sich in dem Findungsprozess „auf der Zielgeraden“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Rande eines Events der „Bild“-Zeitung am Freitag, „aber es gibt heute und hier nichts zu verkünden. Die Gespräche laufen auch noch“. Ähnlich äußerte sich auch Sportdirektor Rudi Völler: „In Kürze wird es dazu eine Entscheidung geben, aber zu Namen kann ich überhaupt nichts sagen.“