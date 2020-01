Serie Saarhundert Teil 2 : Als Hitler das Saarland zerstörte

Saarbrücken Am 10. Januar 1920 ist der Versailler Vertrag in Kraft getreten. Für die Saarländer ist dieses Dokument so etwas wie eine Geburtsurkunde. In einer kleinen Serie schauen wir auf insgesamt 100 Jahre Saargeschichte zurück. Heute von 1935 bis 1945.

Das Saargebiet ist 15 Jahre alt, als es sich zu Adolf Hitler bekennt. Mit über 90 Prozent der Stimmen wählen die Bewohner des Landes an Saar und Blies am 13. Januar 1935 ihr eigenes Schicksal. Die Rückkehr ins Reich ist für das Land gleichbedeutend mit seiner Zerstörung. Aber das wissen die Menschen damals ja noch nicht, sie begrüßen lieber Hitler nebst Entourage am 1. März im Saarbrücker Rathaus mit einer großen Feier. Der offiziellen Übergabe der Regierungsgeschäfte ist eine Namensänderung vorausgegangen. Eine wichtige. Bereits am 30. Januar 1935 erhält das Saargebiet im „Gesetz über die vorläufige Wehrverwaltung des Saarlandes“ den Namen „Saarland“. Eine Idee der Nazis, die etwas brauchen soll, bis sie sich in den Sprachgebrauch der Saargebietler eingeschliffen haben wird.

1935 vereinigt sich das Saarland mit dem Gau Rheinpfalz (später Saarpfalz). Chef des Ganzen: Gauleiter Josef Bürckel. Er lässt wichtige Ämter in Saar-Gruben und Verwaltungen mit Pfälzern besetzen – und nicht mit Saarländern. Das hängt damit zusammen, dass es vor 1933 kaum offizielle Anhänger der NSDAP im Saargebiet gibt. Bei den Landesratswahlen 1932 bekommt die Partei lediglich 6,7 Prozent der Stimmen. Nicht zuletzt ist Bürckel Pfälzer. Von Neustadt an der Weinstraße aus schaltet er die Saar-Presse gleich, bringt Verbände und Vereine auf Linie. In den Verwaltungen und Gruben veranlasst er Massenentlassungen. Das kommt nicht gut an. Auch, dass das neue Theater in Saarbrücken „Gautheater Saar-Pfalz“ heißt, missfällt einigen an der Saar.

Bis 1938 fliehen etwa 8000 Saarländer vor dem Hitlerregime. Katholiken, Kommunisten, Sozialdemokraten, ehemalige Anhänger des Status Quo. Sie kämpfen zum Teil im Exil gegen Faschismus und Nationalsozialismus – vergeblich. Gestapo und SS erledigen im Saarland den Widerstand präzise – bis es 1938 keinen mehr gibt. Männer wie Willi Graf, Heinrich Bollinger oder Fritz Leist (Grauer Orden) kämpfen an der Saar gegen Hitler. Leist gehört später zu den Gründungsmitgliedern der „Weiße(n) Rose“, einer studentischen Widerstandsgruppe. Für sie verteilen Graf und Bollinger Flugblätter. 1943 wird Graf in München hingerichtet. Widerstand leisten im Saarland während des Krieges Zwangsarbeiter, die zu Zehntausenden in der Saarmontanindustrie schuften. Herrmann Röchling, damals Chef der Völklinger Hütte, wird im Rastatter Prozess zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt – weil er Zwangsarbeiter misshandeln ließ.

Besonders Juden sind im Visier der Saar-Nazis. Bis Mitte 1935 sind bereits 750 der damals 2100 Saarbrücker Juden geflohen; 70 jüdische Saar-Unternehmer haben ihre Geschäfte weit unter Wert an „Arier“ verkaufen müssen. Die Judendiskriminierung gipfelt in der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938. Einen Monat nach der Eröffnung des neuen Theaters brennen in Neunkirchen, Saarbrücken, Illingen, Bosen, Sötern, Merzig, Saarwellingen, Dillingen und Brotdorf jüdische Friedhöfe und Gotteshäuser. Die Nazis verschleppen viele Juden nach Dachau oder Buchenwald in Konzentrationslager. 1939 leben noch 473 Juden im Saarland, damit sind fast 90 Prozent der ehemals 4638 Saar-Juden (1933) weg. Am 22. Oktober 1940 lässt Bürckel die restlichen Juden aus dem Saarland, der Pfalz und aus Baden nach Gurs nach Südfrankreich in die Pyrenäen deportieren. Viele davon ermorden die Nazis später in Auschwitz. Ebenfalls im Jahr 1940 errichtet die Gestapo in Saarbrücken an der „Goldenen Bremm“ das Lager „Neue Bremm“. Das ist zunächst ein Arbeitslager, später ein Durchgangslager zu den weiter entfernten Vernichtungslagern. 1940 meldet Bürckel nach Berlin, das Saarland sei nun ,,judenfrei“.

Neben den Juden verlieren saarländische Sinti, Roma und Homosexuelle in KZs ihr Leben. Auch Behinderte, Kranke oder Erbkranke sind Opfer der Nazis im Saargebiet. Depressive, Blinde, Taube, Menschen mit Missbildungen, Alkoholiker. 2400 sterilisieren die Nazis. Unheilbar psychisch und physisch Kranke schicken sie nach Merzig in die Heil- und Pflegeanstalt. In den ersten Kriegsjahren nach Hessen. Die Opferzahlen schwanken zwischen 2500 und 3000.

Nach ihrem siegreichen Frankreichfeldzug schließen die Nazis im Frühjahr 1940 das Département Moselle dem Gau Saarpfalz an, den sie Ende 1940 Gau Westmark nennen. Der Verwaltungssitz ist in Saarbrücken. Bürckel bleibt Chef.

Er hat zu Beginn des Frankreichfeldzuges die nahezu reibungslos abgelaufene Evakuierung der Zivilbevölkerung aus der so genannten „Roten Zone“ organisiert. Zu dieser Zone gehören die Gegend zwischen der Grenze zu Frankreich und dem linken Saarufer, Saarbrücken und im Bliesgau das Gelände südlich der Linie Ensheim-Blieskastel. Die Menschen müssen nach Thüringen, Nordhessen, Mecklenburg und Niedersachsen. Im Juni 1940 ist Frankreich besiegt und die Bevölkerung darf wieder zurückkehren.

Der alte Hafen in Saarbrücken kurz nach dem Ende des 2. Weltkrieges. Die Kohleverschiffung läuft bereits wieder. Die Häuser rund um die Hafeninsel sind hingegen zerstört. Auf der Insel steht heute die Congresshalle. Foto: Stadtarchiv Saarbrücken

Die Saarbrücker Synagoge (links) stand in der Kaiserstraße. Das Bild entstand 1934. Foto: Landesarchiv des Saarlandes

Die Ludwigskirche in Saarbrücken ist 1945 lediglich ein Trümmerfeld. Foto: Sammlung Fritz Mittelstaedt, Stadtarchiv Saarbrücken

Foto: fritzmittelstaedt