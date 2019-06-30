Abitur 2019 : Die Abiturienten der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Dudweiler
Saarbrücken Diese Schülerinnen und Schüler dürfen sich über ihr Abitur an der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Dudweiler freuen:
Aya Abo Shama, Mustafa Abo Shama, Lara Alles, Ömer Ay, Sebastian Bachschijan, Kim Julie Backes, Giuliano Barba, Robin Bauer, Emily Bellia, Jehane Berkel, Franziska Bieg, Latifah Çengel, Nastassja Delic, Anna Didas, Daniel Dimov, Can-Luca Donato, Emily Dreßler, Enes Durmaz, Jeannot Ebertz, Samer El Masri, Milena Erdmann, Lauritz Faas, Alexandra Faivre, Alessia Firrincieli, Mara Gängel, Gabriel Gerdes, Gerrit Geyer, Lukas Gresser, Danya Hakimyar, Julius Hardt, Lea Herrmann, Dennis Hoffmann, Karim Jamhour, Lukas Jedrzejewski, Clara Jung, Jasmin Kett, Nikolas Kilian, Tom Kirchner, Sarah Sofie Köhl, Luna Köhler, Julia Krauß, Dominik Kreuzer, Paula Krüger, Andrii Lavus, Fiona Leonhard, Loredana Marchese, Rawand Marouf, Rosa Marouf, Julian Mayer, Elena Meißner, Eugen Miranda Nicolay, Jwana Mohamad, Emad Noroozi, Rouven Osthoff, Fiona Pan, Piravin Pararajasingam, Henry Pillong, Imke Potel, Samuel Priester, Carlo Quinten, Ivona Raguž, Kirushaanth Ramanathan, Clemens Rath, Mila Rehse-Knauf, Yolanda Reinig, Emma Rivière, Sophie Rubel, Murad Safi, Karoline Schaum, Erik Schlütter, Frederic Schmidt, Tristan Schmidt, Charlotte Schmitt, Anna-Maria Schording, Robert Schumann, Anna-Lena Soravia, Wladislaw Stepanenko, Marc Thielges, Peter Vogel, Cara Wachter, Sabrina Wiggerthale, Lorenz Wollstein, Celina Wunn.