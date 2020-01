Kostenpflichtiger Inhalt: Volleyball : Der Volleyballer des Jahres ist bereit

Moritz Reichert fühlt sich in seiner Wahlheimat Berlin pudelwohl. Die Auszeichnung zum Volleyballer des Jahres belegt das eindrucksvoll. Foto: dpa/Andreas Gora

Berlin Der Lebacher Moritz Reichert kämpft mit der Nationalmannschaft ab Sonntag in Berlin um ein Olympia-Ticket.

Der Heimaturlaub von Moritz Reicherts ist in diesem Jahr denkbar kurz ausgefallen. Gerade drei Tage war der Volleyball-Profi bei seiner Familie in Lebach, ehe es wieder um den Sport ging. Ausgemacht hat es dem 24-Jährigen nichts. „Wir sind halt mitten in der Saison“, sagt Reichert, der in der Bundesliga für den deutschen Meister Berlin Recycling Volleys ans Netz geht. Für den Saarländer steht nämlich mit der Olympia-Qualifikation in seiner Wahlheimat ein Höhepunkt an. „Das wird auf jeden Fall eine richtig schwere Aufgabe“, sagt der 1,95 Meter große Außenangreifer.

Acht Teams spielen um ein verbliebenes Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Tokio. In der deutschen Gruppe erwartet der frisch gekürte „Volleyballer des Jahres“ in der Max-Schmeling-Halle nach dem Auftakt am Sonntag gegen Tschechien vor allem Belgien am Montag und Vize-Europameister Slowenien am Dienstag als stärkste Gegner. Kommt Deutschland weiter, würden im Halbfinale und Finale am Donnerstag und Freitag wohl Frankreich und Europameister Serbien warten. Ein richtig hartes Programm – auch mit dem Heimvorteil im Rücken.

Info Acht Mannschaften, nur ein Olympia-Ticket Nur der Sieger der Olympia-Qualifikation in der Berliner Max-Schmeling-Halle erhält das Ticket für Tokio. Gruppe A: Deutschland, Belgien, Slowenien, Tschechien. Gruppe B: Serbien, Frankreich, Bulgarien, Niederlande. Die deutschen Vorrundenspiele: Tschechien am Sonntag um 19.30 Uhr, Belgien am Montag um 20.10 Uhr, Slowenien am Dienstag um 20.10 Uhr. Alle Partien werden von Sport1 live übertragen. Die Halbfinals der beiden Gruppenersten werden am Donnerstag (17 und 20.10 Uhr), das Finale am Freitag (20.10 Uhr) ausgetragen.

„Wenn man sich für Olympia qualifiziert, hat man schon richtig was geleistet“, bringt Reichert die hohe Leistungsdichte auf den Punkt. Der Spielplan ist eng getaktet, aber: „Wir sind alle fit und in Form.“ Auch er selbst. Reichert kann mit richtig viel Selbstvertrauen ins Turnier gehen. Der Beachvolleyball-U19-Weltmeister von 2013 ist seit dieser Saison Kapitän bei seinem Vereinsteam in Berlin, das vergangene Saison deutscher Meister geworden war. Und vor Weihnachten wurde der Lebacher erstmals zu Deutschlands Volleyballer des Jahres gewählt. Bei der Wahl des Volleyball-Magazins und von www.volleyball.de ließ Reichert, der 26 Prozent der Stimmen erhielt, Vorjahressieger und Nationalmannschaftskapitän Lukas Kampa (Jastrzebski Wegiel/22 Prozent), Georg Grozer (Zenit St. Petersburg/11), Ruben Schott (Trefl Danzig/10) und Christian Fromm (Jastrzebski Wegiel/9) hinter sich.

„Das freut einen natürlich sehr. Es war schon eine große Überraschung für mich“, sagt Reichert. Einen Pokal oder ähnliches gab es allerdings noch nicht. „Vielleicht kommt ja noch was“, sagt er und muss schmunzeln. Trotz der Auszeichnung rechnet der 24-Jährige nicht damit, im ersten Quali-Spiel der Nationalmannschaft in der Startformation stehen. Auf seiner Position dürften die beiden erfahrenen Legionäre Fromm und Denis Kaliberda (Modena/Italien) noch vor ihm stehen, glaubt Reichert.

Mit der persönlichen Auszeichnung hat Außenangreifer Reichert auch eine gute Verhandlungsposition für sein neues Arbeitspapier. Sein Vertrag in Berlin läuft nach der Saison im Sommer aus. Der Verein ist noch nicht auf ihn zugekommen, was im Volleyball aber nicht ungewöhnlich ist. „Meist wird darüber erst gegen Ende der laufenden Saison verhandelt. Im Volleyball gibt es meist Ein- oder Zweijahresverträge“, sagt Reichert, der sich in Berlin und seiner Wohnung in Charlottenburg wohlfühlt: „Es ist etwas außerhalb, nicht so der ganze Trubel, und es gibt viel Grün. Zum Training fahre ich fünf Minuten.“ Die Aufregung, die es im Vergleich bei einem bald ablösefreien Fußballer des Jahres gäbe, hält sich bei ihm in Grenzen. „Mal schauen, was es so für Möglichkeiten gibt“, sagt er entspannt.

Im Laufe seiner Karriere spielte der 24-Jährige beim VfB Friedrichshafen (2014 bis 2015), den United Volleys Rhein-Main (2015 bis 2017) und für den französischen Spitzenclub VB Tours (2017 bis 2018). Ob er in Berlin bleibt oder wechselt, wird Reichert mit seinem Berater entscheiden. Schaut man auf den Werdegang des mit großem Abstand besten saarländischen Volleyballers, hat er wohl vieles richtig gemacht.

„Nein, damit war natürlich nie zu rechnen“, blickt „Mo“ auf das Jahr 2011 zurück, als er vom TV Lebach ins Volleyball-Internat nach Frankfurt wechselte: „Am Anfang wusste ich nicht so recht, was mich erwartet.“ Und nun könnte sich Reichert, dessen Freundin in Straubing auch Volleyball-Bundesliga spielt, mit der Nationalmannschaft für Olympia qualifizieren. „Das ist natürlich ein Traum für jeden Sportler. Das ganze Drumherum, es ist einfach das größte Sportevent der Welt. So richtig begreifen kann man das wohl eh nur vor Ort“, sagt der Außenangreifer, der bei sich selbst noch eine Menge Entwicklungspotenzial sieht: „Man muss immer an sich arbeiten. Bei verschiedenen Sachen, egal ob Sprungkraft, Angriff, Aufschlag.“