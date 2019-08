FCS trifft in der zweiten Runde auf Köln

Dortmund/Saarbrücken Der Gegener in der zweiten Runde des DFB-Pokal für den FC Saarbrücken steht fest.

Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund war die Spannung groß, als der ehemalige Nationalspieler Christoph Metzelder zusammen mit Ex-Nationalspieler und U21-Coach Stefan Kuntz die Paarung für den FC Saarbrücken bekannt gab. Der FCS trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokal, die am 29. und 30. Oktober stattfindet, auf den 1 FC Köln.