Regionaler Leitartikel : Herzversagen durch Stress

Nach einem überstandenen Herzinfarkt fühlen sich viele Menschen psychisch belastet. Sie haben Angst vor einem weiteren Infarkt, schlafen schlecht, schränken ihre sozialen Kontakte oder geraten in eine depressive Stimmung.

Zu wenig bekannt ist hingegen, dass anhaltender Stress das Herzinfarkt-Risiko deutlich erhöht. Durch andauernde psychische Belastungen sind im Saarland 78 000 Beschäftigte herzinfarktgefährdet, meldet gerade die DAK. Stress am Arbeitsplatz wird von Arbeitnehmern und Arbeitgebern jedoch oft als unbedenkliche Alltagserscheinung hingenommen. Und auch familiärer Ärger wird häufig verharmlost. Doch Stress ist einer der größten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In der Entwicklungsgeschichte der Menschheit waren Stressreaktionen des Körpers eine natürliche und sinnvolle Überlebenshilfe. Stürmte zum Beispiel plötzlich ein gefährliches Tier heran, stellte der menschliche Körper blitzartig Energie für die Flucht oder den Kampf bereit: Das Herz schlug schneller, der Blutdruck stieg. Auch wenn heute in der Regel keine Lebensgefahr mehr droht, reagiert unsere Organismus auf belastende Situationen mit Stress. Wird das zum Dauerzustand, bleiben Blutdruck und nervliche Anspannung und somit die Gefahr für Herzrhythmusstörungen und Herzversagen hoch. Und nicht wenige Betroffene versuchen, ihren Dauerstress mit Süßigkeiten, Rauchen oder Alkohol zu bekämpfen. Was die Beschäftigten in allen Branchen nervt, sind die Flut von E-Mails, Belastungen durch mehrere Projekte gleichzeitig oder als unnütz empfundene Besprechungen. Leider versäumen es viele Führungskräfte, Projekte gut zu planen und Aufgaben gerecht zu verteilen. Und in welchen Büros und Betrieben gibt es denn tatsächlich störungsfreie Zeiten und feste Pausen?