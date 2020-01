Kostenpflichtiger Inhalt: Interview Daniel Klesen : Nächste Ziele: Mongolei, Kanada, Südamerika

Tholey/Merzig Der rastlose Weltenbummler reiste per Anhalter über 50 000 Kilometer und besuchte dabei 48 Länder. Über die Erlebnisse seines Trips hat er mit der Saarbrücker Zeitung im Vorfeld seines Vortrags am Sonntag in Merzig gesprochen.

Im Eingangsbereich seines Elternhauses in Tholey, wo Daniel Klesen alias Daniel Dakuna lebt, steht an der Wand „Carpe Diem“ – nutze den Tag. Und das passt, denn Klesen hat bereits in den 20ern erlebt, wovon viele ihr Leben lang träumen. Er hat die Welt gesehen. Und nicht nur das – Klesen hat 53 000 Kilometer zurückgelegt und dabei 48 Länder bereist. Und das nicht etwa mit dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug, sondern per Anhalter. Wie er auf diese Idee kam, was er während seiner Reise erlebt hat und was er über die Menschen zu berichten hat, hat er der SZ verraten.

Eine Frage zu Beginn, woher kommt eigentlich der Name Daniel Dakuna?

KLESEN Das ist schnell erzählt. Ich suchte etwas, das den Menschen auffällt und im Gedächtnis bleibt. Einer meiner Lieblingsfilme ist „Der König der Löwen“, da habe ich aus ‚Hakuna Matata’ das ‚Hakuna’ genommen und daraus ‚Dakuna’ gemacht. Das ‚D’ kommt von meinem Vornamen. Eine schöne Alliteration eben, das ist alles.

Wie kamen Sie auf die Idee, knapp 50 Länder zu besuchen und dabei per Anhalter über 50 000 Kilometer zurückzulegen?

Info Vortrag „Anektdoten eines Beifahrers“ Der Weltenbummler Daniel Klesen alias Daniel Dakuna hat sich drei Ziele für seine Vortragsreise auf die Fahne geschrieben: Spaß, Emotionen und eine Prise Inspiration. Sein Vortrag am Sonntag, 2. Februar, in der Merziger Stadthalle entführt die Besucher mithilfe von Bildern, Videos und lebhaften Erzählungen auf eine Reise aus der Sicht eines Beifahrers. Auf einer Strecke, die 1,5 Mal dem Umfang unserer Erde entspricht, hat Klesen 48 Länder per Anhalter bereist. Los geht es um 18 Uhr. Das Programm „Anekdoten eines Beifahrers – Geschichten wollen erzählt werden“ soll dabei nicht nur eine Ode an das Reisen per Anhalter über eine Entfernung von 53 000 Kilometern sein. Denn es sind für Klesen weniger die Orte, sondern die Menschen und Geschichten, die seine Reisen für ihn so einzigartig und mitreißend machen. Klesen ist gebürtiger Saarländer und absolvierte sein erstes Master-Semester in Betriebswirtschaftslehre und Informatik in Australien. Aus einem Semester entwickelte sich eine 14-monatige Reise, auf der er zum ersten Mal mit einem Anhalter in Kontakt kam. Dakuna lernte auf seiner Reise Menschen kennen, die sich vor Ort sozial engagieren. Seitdem ist auch er in sozialen Projekten, unter anderem in Livingstone, Sambia, aktiv.

Der Eintritt ist frei. Es kann am Abend für Dakunas soziale Projekte gespendet werden.

KLESEN Das war zuerst gar nicht geplant. Mein erstes Master-Semester habe ich in Australien absolviert. Da ich ein großer Fan von „Der Herr der Ringe“ bin, wollte ich anschließend noch nach Neuseeland, hatte aber kaum Geld. Ich hatte aber schon vom Trampen und auch vom Couchsurfing gehört und es einfach ausprobiert. Und es hat geklappt. Ich bin in zwei Monaten 4000 Kilometer durch Neuseeland getrampt ,und das mit 200 Euro. Zuerst hatte ich Bedenken, dann aber schnell Blut geleckt und bin acht Monate durch Südostasien getrampt – davon alleine nochmal 4000 Kilometer durch Japan. Danach war klar, für mich kommt nur noch diese Art des Reisens infrage.

Welches Ereignis kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie auf ihre Reise zurückblicken?

KLESEN Oje, das ist schwer zu sagen. Aber zwei Ereignisse haben mich wirklich geprägt. Was mich nicht mehr losgelassen hat, war ein älterer Mann auf Java in Indonesien, der vor den Trümmern seines Hauses stand und dennoch lächelte und glücklich wirkte. Er hatte offensichtlich auch kein Geld. Für mich war Glück immer mit Geld und sozialer Sicherheit verbunden, deshalb war ich sehr berührt. Für mich war das ein Aha-Moment, durch den ich meine Sicht auf das Glücklichsein überdacht habe. Das zweite Erlebnis war eine Reise per Anhalter, auf der mich in Japan eine Band aus Ecuador eine Woche lang mit auf Tournee genommen hat – das war eine tolle Erfahrung.

Sie haben zahlreiche exotische Länder bereist, darunter Indien, Malaysia, Vietnam und Sambia. Welcher Ort hat Sie am meisten beeindruckt?

KLESEN Die Frage kann ich wirklich nicht beantworten, dafür habe ich zu viele wundervolle Flecken gesehen. Ich kann nur Reisetipps geben. Wenn jemand wandern oder lieber Strandurlaub machen will, kann ich gezielt Orte empfehlen, aber jedes Land hat seine eigenen Vorzüge. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Zentralasien sagen. Kirgistan, Usbekistan und Kasachstan haben wirklich eine atemberaubende Natur zu bieten.

Was war das Merkwürdigste oder Skurrilste, das Sie erlebt haben?

KLESEN Da kommen mir zwei Dinge in den Sinn. Ich habe in Schweden einen ehemaligen Geschäftspartner von Muammar al-Gaddafi kennengelernt, der dort einen alten Kriegsschutzbunker gekauft hatte und ein Hotel darauf bauen wollte. In diesem Bunker habe ich mit einem Engländer eine Nacht geschlafen. Abends wurden wir im Bunker eingeschlossen und morgens wurde er wieder geöffnet. Das war wirklich verrückt. Das andere war in Jordanien. Dort wollte ich per Anhalter in die Hauptstadt Amman, bin aber aufgrund von Sprachproblemen in Maan gelandet, einer Hochburg des Islamischen Staates. Zum Glück wusste ich das damals nicht.

Würden Sie anderen Menschen raten, auch per Anhalter auf Weltreise zu gehen?

KLESEN Wenn das jemand wirklich machen will, absolut ja. Aber ich denke, maximal einem Prozent der Leute würde diese extreme Art des Reisens gefallen. Deshalb will ich auch nicht dafür werben. Aber wenn man die Länder und die Menschen wirklich kennenlernen will, ist es genau das Richtige. Auch um zu sehen, wie gut es uns in Deutschland eigentlich geht, ist eine solche Reise zu empfehlen.

So weit von der Heimat entfernt mussten Sie ja auf vieles verzichten. Was hat Ihnen am meisten gefehlt?

KLESEN Da sind natürlich die klassischen Dinge, wie das eigene Zimmer mit Bett oder Orte, an denen man sich zuhause fühlt. Am meisten gefehlt haben mir aber meine Freunde und Familie. Ich habe Millionen von Menschen kennengelernt, aber hatte keinen richtigen Freund. Und wenn man Leute auf der Reise, die einem ans Herz gewachsen sind, wieder verlassen muss, tut das auch weh. Da hat sich nach einer Zeit eine Art psychische Müdigkeit eingestellt. Das war dann auch der Grund, dass ich irgendwann gesagt habe, es reicht.

Sie haben während Ihrer Reisen auch soziale Projekte mit auf den Weg gebracht. Welches liegt Ihnen besonders am Herzen?

KLESEN Ich habe so vieles von den Menschen während meiner Reisen bekommen, deshalb will ich in Zukunft auch einiges zurückgeben. Besonders wichtig ist mir derzeit ein Projekt in Sambia, für das ich mit meinen Shows Spenden sammele. Gemeinsam mit einem Freund, den ich dort kennengelernt habe, versuche ich eine Schule zu bauen. Er unterrichtet dort rund 30 Kinder, eine Schule gibt es aber leider nicht. Ich habe mit Veranstaltungen schon rund 2500 Euro sammeln können, so kaufen wir Stein für Stein zusammen. Ein ähnliches Projekt habe ich in Tansania geplant.

Sie haben einmal gesagt, Ihr Wunsch sei es, sich eine neue Existenz in Südamerika aufzubauen, wo Sie eine Strandbar eröffnen wollen. Ist das immer noch Ihr Traum?

