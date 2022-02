Regionalbudget im Landkreis St. Wendel : Geld für kleine Projekte vor Ort

Kleine Projekte, wie zum Beispiel der digitale Lehrpfad in St. Wendel, der hier vorgestellt wird, können durch das Regionalbudget ermöglicht werden. Foto: Josef Bonenberger/Kreisstadt St. Wendel

St Wendel Mit dem Regionalbudget können kleine Projekte vor Ort unterstützt werden. Dazu muss aber auch der Landkreis einen Teil beisteuern. Hierüber wurde im Kreistag abgestimmt.

Das Geld kann über die Kulturlandschaftsinitiative St. Wendeler Land (Kulani) für Kleinprojekte bis 20 000 Euro genutzt werden. Im vergangenen Jahr konnten so, mit rund 165 000 Euro, 21 unterschiedliche Projekte im Landkreis realisiert werden. „Über dieses Regionalbudget können wir niedrigschwellig sehr unterschiedliche Projekte vor Ort unterstützen“, betont Landrat Udo Recktenwald (CDU).

Bei der Verteilung der Mittel aus dem Regionalbudget ist es die Aufgabe der Kulani darauf zu achten, dass die Gelder den acht Kommunen zu gleichen Teilen zugutekommen. „Das Projekt ist ein guter Weg, damit jeder mal an die Reihe kommt und so jeder Ort die Möglichkeit hat, ein kleineres oder mittleres Projekt in seinem Dorf zu realisieren“, lobt daher auch der Fraktionsvorsitzende der SPD, Magnus Jung.