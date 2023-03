Anmeldung jetzt möglich „Woher kommen unsere Wörter?“ – Kinderuni im Sommersemester unter dem Motto „Sprachwelten“

Es waren traurige Zeiten, als der Audimax an der Saar-Uni drei Semester lang leer bleiben musste wegen der Corona-Pandemie. Umso mehr freut sich Markus Peschel, Saarbrücker Professor für Didaktik des Sachunterrichts, dass die Kinderuni wieder lebt. Und wie! „Das letzte Semester war das erfolgreichste der vergangenen zehn Jahre“, sagt er. Seit einigen Jahren ist Peschel federführend bei der Konzeption der beliebten Vorlesungsreihe für Kinder im Alter von acht bis 12 Jahren, die es auch – in ähnlicher Form – an anderen Universitäten bundesweit gibt. Aber nicht in der Nähe der Universität des Saarlandes.