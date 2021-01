Kostenpflichtiger Inhalt: Pläne für den Saargau : Bei Ihn soll ein Windrad gebaut werden

Foto: dpa/Patrick Pleul

Ihn Auf dem Saargau im Wallerfanger Ortsteil Ihn will ein Investor ein 160 Meter hohes Windrad bauen. Der Ortsrat Ihn/Leidingen tagt dazu am Freitag, 22. Januar, ab 18 Uhr, in der Walderfingia Wallerfangen öffentlich.