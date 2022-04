Sieben Stolpersteine : Zeichen gegen das Vergessen in Wallerfangen

Ein Stolperstein für die 1942 im Ghetto Piaski, Ostpolen, gestorbene Selma Schömann, im Gehweg vor dem Haus Hauptstraße 61. Foto: Bodwing Johannes A.

Wallerfangen Sieben Stolpersteine sollen an das jüdische Leben in Wallerfangen erinnern. Initiiert wurde die Aktion Stolperstein 2015 von der Schule am Limberg. Rund 60 Personen waren bei der Einweihung dabei.