Kappensitzung : Beerchen feierten bunt wie ein Regenbogen

St. Barbara Die Hasenberger Erdbeernarren feierten in St. Barbara ihre Kappensitzung im voll besetzten Dorfgemeinschaftshaus.

Von jeher nennt man St. Barbara mit der Erdbeere in einem Zug, und so tragen auch die Narren dort die süße Frucht im Namen. So ist es bei den noch recht jungen Hasenberger Erdbeernarren St. Barbara auch Tradition, dass sie zur närrischen Zeit – in Anlehnung an die Erdbeerkönigin – nicht von einem Prinzenpaar, sondern von einer Königin regiert werden. In diesem Jahr ist dies Katja I. Ihr zur Seite steht das Kinderprinzenpaar Michéle I. und Timo I., die gemeinsam mit dem spritzigen Moderatorenduo, Sitzungspräsident Dominik Trenz, der im bunten Damenkostüm auftrat, und der Präsidentin Ute Kölsch das närrische Treiben im Dorfgemeinschaftshaus eröffneten.