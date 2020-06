20 Bäume gefällt am Scheidberg

Kerlingen Wegen der Rußrindenkrankheit und Astbruchgefahr müssen rund 20 Bäume auf dem Saargau gefällt werden.

Die Gefahr von Astbruch, umfallenden Bäumen und solchen mit gesundheitlich bedenklicher Rußrindenkrankheit wurde am Donnerstag auf dem Scheidberg beseitigt. Auf Anweisung des Landkreises Saarlouis war ein Fachunternehmen im Einsatz. Nicht alle Bäume sind von dem Pilz Cryptostroma corticale befallene Ahorne. Der verursacht die Rußrindenkrankheit und kann durch eingeatmete Sporen zu Entzündungen der Lunge führen (wir berichteten). Bei den betroffenen Bäumen handelt es sich um abgestorbene Exemplare.

Nach bisherigem Informationsstand waren etwa 20 Bäume zur Fällung vorgesehen. Laut Kreisverwaltung zeigten in einem Streifen südlich der Verbindungsstraße St. Barbara – Kerlingen sieben Bäume Rußrindenbefall. Einige wenige Bäume mit Rußrindenbefall wurden bislang im Umfeld der Hotelparkplätze festgestellt, wo die Arbeiten noch weitergehen. Zusätzliche Probleme bereitet nun nahe dem Hotel der Eichenprozessionsspinner. Dieser Befall wurde am Mittwoch festgestellt.

Die Bäume sind inzwischen mit gelb-roten Plastikbändern markiert, das weitere Vorgehen ist in Bearbeitung (siehe auch Seite C 1). Die Fällungen auf dem Scheidberg betreffen nur Flächen im Besitz des Landkreises Saarlouis. Sie sollen in der nächsten Woche fortgesetzt werden. az/Foto: Johannes A. Bodwing