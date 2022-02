Kreisbrandinspekteur zieht Bilanz : Mehrere Einsätze nach Regen und Sturm im Kreis Saarlouis

Ein Pumpwerk war ausgefallen, sodass ein Teil der B 269 neu unter Wasser stand. Foto: Ruppenthal

Kreis Saarlouis Starke Regenfälle und stürmischer Wind sorgten am Sonntag im Landkreis Saarlouis für etliche Feuerwehreinsätze. Dazu kam am frühen Montagmorgen überfrierenden Nässe, die Straßen und Bürgersteige in spiegelglatte Gefahrenstellen verwandelten.