Serie Landesbeste Azubis aus dem Landkreis Saarlouis : Lieber Kaufmann als Jurist

Kai Siegwart hat seine Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Gebrüder Meiser GmbH in Schmelz-Limbach als Landesbester abgeschlossen. Foto: BeckerBredel

Schmelz Er brach sein Jura-Studium an der Uni ab und begann eine Ausbildung als Industriekaufmann bei der Gebrüder Meiser GmbH. Kai Moritz Siegwart. Diese schloss er nun als Landesbester ab. Seine Ziele bleiben ehrgeizig.

Von Frank Bredel und Nina Schmeer

Der 27-jährige Kai Moritz Siegwart hat in der Schmelzer Firma Gebrüder Meiser seine Ausbildung als Industriekaufmann als Landesbester abgeschlossen. Dies hatte er sich von Anfang an als Ziel gesetzt, denn nach einem Studienabbruch wollte er es wissen.

Nach seinem Abitur hatte Siegwart angefangen, an der Universität des Saarlandes Jura zu studieren. „Durch diverse Praktika merkte ich allerdings, dass das Studium nicht so das Richtige für mich ist“, erzählt er. Daher beschloss er, erst mal „etwas Handfestes zu machen, auf dem man aufbauen könnte“. Siegwart ging zur Arbeitsagentur für eine Beratung. „Die Leute dort haben mir sehr geholfen. Sie haben mich nach meinen Stärken und Interessen gefragt – und es kam recht schnell raus, dass vielleicht Industriekaufmann das Richtige für mich wäre.“

Durch die Agentur für Arbeit wurde er auch auf den Betrieb in Schmelz-Limbach aufmerksam. „Ich habe mich beworben und wurde dann relativ kurzfristig genommen“, erinnert er sich. In der Ausbildung lernte er mehrere Abteilungen kennen, um einen Überblick über das ganze Unternehmen zu bekommen. „Ich habe meine Ausbildung auf zwei Jahre verkürzt, man ist immer sechs Monate in einer Abteilung, also habe ich insgesamt vier Abteilungen kennengelernt.“

Zunächst war Siegwart in der Abteilung „Arbeitsvorbereitung“, hier teilte er die Arbeitsaufträge den einzelnen Maschinen zu. Danach ging es für den Mann aus Heusweiler in die Stahlbearbeitung, den Export und schließlich in den Vertrieb. Dort arbeitet er auch jetzt nach seiner Ausbildung. Siegwart kümmert sich besonders um das Auslandsgeschäft von Meiser. Dort will er auch in nächster Zeit bleiben. „Ich will erst mal Berufserfahrung sammeln, und dann sehe ich, wie es weitergeht.“ Neben der Arbeit macht der 27-Jährige im Moment seinen Technischen Betriebswirt auf der Abendschule.

Landesbester zu werden hatte sich Siegwart von Anfang an zum Ziel gesetzt. „Ich habe kontinuierlich gelernt, damit ich nicht am Ende der Ausbildung alles auf einmal lernen muss. Daher kam ich mit dem Lernen gut hin.“ Die Corona-Pandemie hatte den 27-Jährigen nur insofern eingeschränkt, dass die Prüfung verschoben wurde. „Das war ärgerlich für mich, weil es schon ein Druck ist, der da auf einem liegt – und man will es dann auch irgendwann es hinter sich haben.“ In der Vorbereitung gab es dagegen kaum Probleme wegen Corona. Bei Fragen zum Schulstoff konnte Siegwart seine Lehrer immer fragen – auch online. „Es war so abgesprochen, dass man bei Fragen eine E-Mail schreibt oder anruft.“