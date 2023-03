Noch bis Dienstag geöffnet Ostermarkt auf dem Großen Markt ist eröffnet

Trotz des aprilhaften Wetters mit Wind, Regen und sonnigen Abschnitten sind am Sonntag viele Besucher zum Ostermarkt auf dem Großen Markt in Saarlouis gekommen. Neben Fahrgeschäften wie Magic, Breakdancer, Autoscooter und Kettenkarussell erwarteten die Gäste auch in diesem Jahr das Fahrgeschäft Chaos. Die XXL-Schaukel ist dabei nichts für schwache Nerven. Das Fahrgeschäft, ein sogenannter Afterburner, schwingt das Pendel bis zu 22 Meter hin und her und dreht sich dabei auch noch um die eigene Achse. Viel Spaß hatten die Besucher auch mit dem Laufgeschäft Rio. Mehrere Kinderkarussells luden die kleinen Besucher zu aufregenden Rundfahrten ein.