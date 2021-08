Kommentar zu den Kita-Schließungen : Kommunen sollten Erpressung beenden

Was das Bistum Trier sich hier den Kommunen gegenüber erlaubt, ist schon ein starkes Stück: Kurzfristig wurde erst in Lebach und Schmelz, nun auch in Saarlouis den Kommunen angekündigt, dass das Bistum Kita-Gebäude aufgeben werde; weitere werden wohl folgen.