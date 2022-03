Umfragen im Theater am Ring Saarlouis : Im Wahllokal in Saarlouis werden die Daten für die ersten Hochrechnungen gesammelt

Barbara und Jürgen Huber befragen im Theater am Ring in Saarlouis Wähler für die Forschungsgruppe Wahlen des ZDF. Foto: Nicole Bastong

Saarlouis Im Wahllokal im Theater am Ring in Saarlouis herrscht um 11 Uhr guter Andrang. Punkt 8 Uhr war der erste Wähler schon da, verrät Wahlvorstand Horst Rupp. Am Morgen kamen nur wenige, „doch allmählich zieht es an“, sagt er.