Stammgäste feiern 50. Geburtstag des Humpen : Gemeinsames Wohnzimmer für viele

Saarlouis 1973 eröffnete der Humpen in der Altstadt Saarlouis. An diesem Wochenende feiert die nun älteste Kneipe der Stadt ihr Jubiläum mit treuen Stammgästen, auch einigen der ersten Stunde.

Schon am frühen Abend ist der Humpen rappelvoll, es ist ein großes Wiedersehen vor allem der älteren Stammgäste am ersten der drei Jubiläumsfeiertage im Humpen Saarlouis. Viele graue Haare und strahlende Gesichter sind im Gedränge zu sehen – und jeder hat seine Geschichten mit dieser geschichtsträchtigen Kneipe zu erzählen. „Es ist ein richtig schöner Abend“, freut sich Edmund Gräff, Inhaber des benachbarten Tapas, der selbst lange Jahre im Humpen gearbeitet hat, „es ist einfach toll, so viele Leute wiederzusehen.“ Er ist einer der Gäste, die auf den Tag genau seit 50 Jahren ihrem Humpen die Treue halten. Überraschend viele finden sich auf Anhieb, die seit dem Eröffnungswochenende 1973 in ihre Stammkneipe kommen – damals als Schüler, heute als Rentner.

„Wir haben uns hier getroffen, immer, haben hier unsere Jugendlieben gefunden und unsere ganze Zeit verbracht“, erzählt Günter Remarck, langjähriger Inhaber des Lothringer Hofs. „Und was man nicht vergessen darf: Hier waren nicht nur Grüne, wir hatten hier die erste Motorrad-Gang in Saarlouis.“ Stammgast „Hacki“ Hackenberger erinnert sich: „Es gab ja damals einfach nichts für junge Leute, nur die Mex. Und dann kam der Humpen – da sind natürlich alle hingerannt.“

Bier, Schallplatten hören und auf dem Boden hocken, das reichte damals. Auch Hubert Ulrich hat einen beträchtlichen Zeit seines Lebens in dieser Kneipe verbracht: „Da war eben immer was los!“

Sogar einer der ursprünglich drei Gründer des legendären Lokals, Bernd Sommerfeld, ist gekommen. Die anderen beiden, Horst Sommerfeld und Erni Müller, sind verstorben, wie eine ganze Reihe von Stammgästen inzwischen, an die auch in einer kleinen Fotoausstellung aus 50 Jahren erinnert wird.

Yannick Müller, ältester Sohn von Erni und seit 2021 neuer Inhaber, ist „absolut zufrieden“ mit dem ersten Jubiläumsabend: „Die Leute sind alle glücklich und der Laden ist voll, so hatte ich mir das vorgestellt.“ Einige offizielle Gratulanten haben sich eingefunden, darunter Oberbürgermeister Peter Demmer und Vertreter der Brauereien Bitburger und Karlsberg und des Getränkehandels Gross in Dillingen, der den betagten Humpen wohl zu seinen treuesten Kunden zählen darf.

Was das Besondere an dieser Kneipe ist? Das wissen die Stammgäste wohl am besten. Olaf Tiemann meint: „Dass er sich im positiven Sinne nie verändert hat!“ Und Gerd Kien: „Dass hier immer wieder neue, junge Leute dazugekommen sind!“ Auch an diesem Jubiläumsabend feiern Menschen zwischen 8 und 82 gemeinsam. „Der Humpen hat mir in früher Jugend schon ein Zuhause gegeben und er ist es bis heute“, sagt Birgit Seidel. Und Andrea Hert bringt auf den Punkt, wie es vielen geht: „Der Humpen ist einfach mein Wohnzimmer.“