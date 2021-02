Saarlouis Autor Harald Ley unterstützt mit Verkauf seines Gedichtbands „Coronaden“ heimische Künstler über den Kulturfonds Saarlouis.

Eine seltsame Zeit, ein verrücktes Jahr, eine neue Normalität mit Masken und Marotten: Seine scharfsinnigen Beobachtungen aus der Corona-Zeit hat der Autor Harald Ley aus Picard mit bissigen Kommentaren über Gesellschaft und Politik gespickt, in Versform gepackt und als „Coronaden“ zunächst per E-Mail im privaten Umfeld verteilt. „Leer sind Kneipen und Cafés, mein Nachbar grüßt mich jetzt von weitem, einmal die Woche fahr ich noch zum Kaufen, den Wein muss ich alleine saufen“, heißt es in der ersten Coronade im März 2020. In Nummer 11 namens „Corona frisst Hirn“ stellt Ley fest: „Trumpel sagte, an Ostern sei das Virus nicht mehr da. Er vergaß leider zu sagen: Ostern! In welchem Jahr?“

Und über die Querdenker: „Ließ Gott Hirn vom Himmel regnen, aus purer Güte, sie blieben davon verschont wegen ihrer Alu-Hüte.“ In „Die Liebe in den Zeiten von Corona“ denkt Ley über die fehlende Nähe hinter Masken nach: „Liebe deinen Nächsten – aber mit Abstand!...1,5 Meter sind zwischenmenschlich geblieben, das reicht nicht mal zum Reichen der Hand.“