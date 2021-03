Kostenpflichtiger Inhalt: Autos ausbremsen : Bodenschwellen kommen in zwei Straßen der Innenstadt

Die Weißkreuzstraße in Saarlouis soll zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Geschwindigkeitsreduktion Bodenschwellen bekommen. Foto: lx/Jörg Laux

Saarlouis In der Weißkreuz- und der Zeughausstraße in der Saarlouiser Innenstadt sollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Bodenschwellen montiert werden. Das haben der Beirat und der Ausschuss für Nachhaltigkeit, Ökologie und Verkehr (ANÖV) der Stadt Saarlouis in ihrer jüngsten gemeinsamen Video-Sitzung beschlossen.