Blick hinter die Kulissen : Pfarrkirche St. Ludwig erstrahlt bald auch von innen in neuem Licht

Foto: Tom Peterson 12 Bilder Wie die Arbeiten in der St. Ludwigkirche in Saarlouis vorangehen

Exklusiv Saarlouis Die Sanierungsarbeiten an der Fassade der St. Ludwigkirche in Saarlouis laufen weiterhin auf Hochtouren. Nun haben die Bauarbeiten im Inneren begonnen, die das Gebäude in ein völlig neues Licht rücken werden.