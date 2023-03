Viele Spenden nach SZ-Aktion Familie nach Brand in Rehlingen immer noch obdachlos – „Der Schock sitzt tief“

Der Schock sitzt immer noch tief, auch zwei Wochen nach dem verheerenden Brand im Wohnhaus der Familie Stepien in Rehlingen: An einem Sonntagmittag war ein Feuer ausgebrochen, das die achtköpfige Familie in kürzester Zeit obdachlos machte, ihr Hab und Gut zerstörte. In einer dramatischen Aktion rettete die zehnjährige Tochter der Familie das Baby aus dem brennenden Haus.