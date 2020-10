Heimatgeschichte : Nicht wegsehen, wenn Unrecht geschieht

Siersburg In Siersburg ist zum 80. Jahrestag der Deportation einheimischer Juden eine Broschüre erschienen – zum Gedenken an die früheren Mitbürger.

Gut bebildert wird das jüdische Leben in Siersburg vor 1935 dargestellt. Eine erschreckende Aussagekraft über das Lager Gurs haben die in der Schrift enthaltenen Aquarelle.

Sechs Frauen und Männer jüdischen Glaubens aus Siersburg wurden am 22. Oktober 1940 in das Deportationslager Gurs verschleppt. Johanna Süsskind war nur deshalb nicht dabei, weil sie erst im November 1940 aus der Evakuierung zurückkehrte. Auch sie entging nicht ihrer Vernichtung. Im Rahmen der sogenannten Endlösung wurde sie im April 1942 über Izbica (Polen) in das Vernichtungslager Sobibor deportiert und in einer Gaskammer ermordet. Nur zwei jüdische Frauen aus Siersburg überlebten die Qualen der Lagerhaft und lebten nach dem Krieg in Luxemburg und in Frankreich.