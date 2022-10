Halloween : Gruselige, aber bunte Party

Emilia und Mia aus Nalbach und Saarwellingen finden die Party super. Die Freundinnen freuen sich auf die Hüpfburg. Foto: BeckerBredel

Der Karnevalverein „Die Faasendbozen Nalbach“ veranstaltete sein erstes Halloween-Kinderfest am Sonntag in der Litermonthalle in Nalbach. Bei der bunten Party gab es einen Losstand, Glitzer-Tattoos, eine Grusel-Olympiade, eine Hüpfburg und einiges mehr.