Übernachten im Freien Schlafen im Tom-Sawyer-Floß am Litermont

. „Glamping“, also „glamouröses Campen“ in der Natur, so bezeichnet Hotelier Volker Scherer ein neues und zusätzliches Übernachtungsangebot im idyllischen Umfeld des Hotel-Restaurants Litermont. „In Kürze bieten wir Outdoor-Freunden komfortable Übernachtungsmöglichkeiten jeweils in einem Schäferwagen, überdachten Tom-Sawyer-Floß und Zirkuswagen“, berichtet der 58-jährige Unternehmer. Die Wagen und das Floß habe er gebraucht in Augsburg, Koblenz und Thüringen gekauft und danach renoviert, sodass mehrere Personen darin übernachten könnten. Während der Schäfer- und der Zirkuswagen direkt an einem Naturteich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Wald und Hotel Litermont abgestellt werden, plant Scherer, das Übernachtungsfloß über dem Wasser eines der drei Naturteiche fest zu installieren. Outdoor-Übernachtungsgäste, die ein privates Badezimmer mit Dusche und WC einem Gemeinschaftsbad mit Toilette vorziehen, könnten dieses kostengünstig mieten. „Übernachten mal ganz anders und naturnah, aber auch mit viel Romantik und ohne auf einen gewissen Komfort zu verzichten“, so bezeichnet Hotelier Scherer sein neues Angebot. Damit folgt er einem zunehmenden Trend in der Reisebranche, der im Saarland noch kaum verbreitet sein dürfte.