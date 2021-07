Fußball-Verbandsliga : Schon zwei Hiobsbotschaften aus dem Theeltal

Trainer Valentin Valtchev (Zweiter von rechts) bespricht mit seiner Mannschaft die bevorstehende Trainingseinheit. Foto: Semmler

Thalexweiler/Aschbach Fußball-Verbandsligist SG Thalexweiler-Aschbach befindet sich mit zwei Neuzugängen an Bord in der Saisonvorbereitung. In der gab es für das Team von Trainer Valtchev aber auch schon Rückschläge: Zwei Akteure verletzten sich schwer.