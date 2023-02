Frauen-Fußball : Falscheids Masters-Träume platzen beim Heimspiel

Die Riegelsbergerinnen Carina Alt, Lisa Wagner und Vanessa Skradde (von links) jubeln über den Sieg beim Turnier des SC Falscheid. Es war der vierte Triumph in diesem Winter in Folge für den Masters-Titelverteidiger. Foto: Oliver Altmaier

Lebach Es war ganz schön knapp, doch es hat nicht gereicht: Die Verbandsliga-Fußballerinnen des SC Falscheid sind an diesem Samstag nicht beim Frauen-Masters in der Multifunktionshalle an der Saarbrücker Hermann-Neuberger-Sportschule dabei.